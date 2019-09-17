Представитель Госдепа встретился с белорусской оппозицией

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл провел в Минске встречу с представителями оппозиции и гражданского общества Белоруссии, сообщила пресс-служба американского посольства.

«Заместитель государственного секретаря Дэвид Хейл сегодня встретился с представителями гражданского общества и оппозиционных политических сил Белоруссии, чтобы выразить твердую приверженность Америки защите человеческого достоинства и фундаментальных демократических принципов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Хейл посетил урочище Куропаты, где захоронены жертвы репрессий времен СССР. Таким образом, заявили в посольстве, замгоссекретаря подчеркивает «цену, которую Белоруссия заплатила за свою независимость».

Ранее Хейл встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой МИД страны Владимиром Макеем.

Замгоссекретаря сообщил по итогам переговоров, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов, которые были отозваны более 10 лет назад.