Индексы Мосбиржи и РТС снизились на открытии торгов

На открытии торгов индекс Мосбиржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и составил 2831,03 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС опустился на 0,43%, до отметки в 1390,04 пункта, передает ТАСС.