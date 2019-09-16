В новосибирском центре вирусологии прогремел взрыв

Во время строительства первого корпуса государственного научного центра вирусологии «Вектор» в наукограде Кольцово Новосибирской области произошел взрыв, сообщил глава города Кольцово Николай Красников.

Мэр сообщил, что во время взрыва пострадал один человек, он получил ожоги третьей степени, передает «Коммерсант».

Пострадавший госпитализирован, угрозы биологической безопасности нет, отметил Красников после посещения места ЧП. По его словам, причина взрыва пока не установлена.

Представитель экстренных служб региона позднее назвал причину ЧП в ГНЦ «Вектор».

«Взрыв газового баллона произошел в помещении находящегося на ремонте санитарного пропускника на пятом этаже научного центра «Вектор» в поселке Кольцово», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что после взрыва возник пожар на площади 30 кв. метров, однако его удалось быстро погасить. В здании также выбило стекла, но несущие конструкции не повреждены.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) – градообразующее предприятие наукограда Кольцово. В нем проводятся фундаментальные научно-исследовательские работы в области эпидемиологии, молекулярной биологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности.