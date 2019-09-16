Названы вредные для здоровья позы сна

Сон на боку может быть вреден для позвоночника, а из-за сна на животе повышается внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог минздрава Крыма Валерий Садовой.

По словам Садового, наилучший вариант – спать на спине, а самая опасная поза для сна – в положении сидя.

«Поза «сидя» плохо влияет на сердце, она увеличивает внутрибрюшное давление, из-за этого возникают отеки. Это чревато расширением вен и тромбозом», – передает РИА «Новости» слова специалиста в эфире радио «Спутник в Крыму».

Также Садовой рассказал о пользе сна днем, от которого снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

Садовой также посоветовал «набирать» достаточное количество часов сна.

«Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано», – отметил кардиолог.

Напомним, в воскресенье синоптики заявили, что на следующей неделе жителей Москвы ожидают резкие колебания атмосферного давления, это явление называют «барической пилой».

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