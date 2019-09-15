Радикалы избили участников гей-парада в Харькове

На площади Свободы в Харькове начался марш ЛГБТ-сообщества «Харьков Прайд Марш 2019». Туда же пришли радикалы, которые напали на его участников и избили некоторых из них, сообщают украинские СМИ.

Противники гей-парада устроили акцию протеста, развернув плакаты «Папа, мама, дети, дом! Украина не Содом!», «За традиционные семейные ценности» и другие. Среди них был замечен священнослужитель, сообщает «Страна».

Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада. Молодые люди в балаклавах и масках напали на участника «Харьков-прайда». Некоторых представителей секс-меньшинств избили, радикалам пыталась помешать полиция.

Радикалы заявили, что все жители Харькова разделяют их ценности.

Ранее гей-парады проходили в Киеве. Туда пришла в том числе колонна военных нетрадиционной сексуальной ориентации.