Сенцов опубликовал единственную фотографию из российской тюрьмы

Украинский режиссер, осужденный в России по статье о терроризме, Олег Сенцов опубликовал в соцсетях единственную фотографию из российской тюрьмы.

«Заключенным не полагаются ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют. Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут. Эта фотография единственная, сделанная в тюрьме. Повезло ее сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года», – написал он в Facebook.

Напомним, Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения на Украину он уже успел отметиться скандальным заявлением, что вернется в Крым «только на танках». Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни Украины.