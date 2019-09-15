Черноморский флот взял на сопровождение корабль ВМС США

Корабли Черноморского флота взяли на сопровождение судно «Юма» ВМС США, которое зашло 14 сентября в акваторию Черного моря, сообщили в центре управления обороной России.

«Черноморский Флот взял на сопровождение быстроходное военно-транспортное судно «Юма» ВМС США, зашедшее около 17.30 мск 14 сентября в акваторию Черного моря», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в акваторию Черного моря вошел экспедиционный транспорт «Юма» (USNS Yuma) ВМС США.

Такие корабли предназначены для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, в том числе танков M1 Abrams.