Шойгу открыл фестиваль РГО в московском «Зарядье»

Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу открыл IV фестиваль РГО в московском парке «Зарядье».

Фестиваль РГО в «Зарядье» продлится до 22 сентября. В 2019 году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!». Программа фестиваля продумана таким образом, чтобы посетители смогли совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по России.

«Мы в свое время, скажу по секрету, начали делать фестиваль для ленивых. Есть магазин на диване, а тут путешествия на диване. На самом деле в этом была своя хитрость, мы хотели сделать из этого фестиваля приманку, чтобы человек попробовал, посмотрел, потрогал и поехал по стране», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он добавил, что во многом идея удалась, потому что было инициировано огромное количество экспедиций, научных программ, фильмов, к разнообразным проектам и исследованиям присоединились тысячи волонтеров.

«Мы хотели заразить ленивых и тех, кто ссылается на то, что нет времени путешествовать по стране. Ярким примером, что это преодолимо, может служить член попечительского совета РГО Валентина Матвиенко, которая бесконечно путешествует, всегда находит для этого время, несмотря на невероятно загруженный график. По-моему, не осталось такого уголка, где не побывала Валентина Ивановна», – рассказал Шойгу.

Он также поздравил всех с открытием фестиваля.

«Уверен, что он не последний, потому что дело это заразительное. Я бы хотел призвать всех, чтобы вы вели за собой как можно больше людей, вели тех, кто сегодня пока еще ссылается на нехватку времени», – заключил президент РГО.



Перед церемонией открытия Шойгу, Матвиенко и члены попечительского совета РГО осмотрели экспозицию фестиваля в парке «Зарядье» и побывали в гостях в разнообразных жилищах народов России, где попробовали якутские национальные лепешки, послушали казачий хор, получили национальные сувениры и талисманы, а президент РГО поиграл на варгане. Кроме того, гости посетили выставку победителей конкурса фотографий «Самая красивая страна».

«Очень сложно возвращаться к своей повседневной работе и деятельности после всего увиденного. Хочется куда-то уехать», – сказал Шойгу.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков порекомендовал посетить фестиваль РГО.

«Сегодня в парке Зарядье начинается четвертый фестиваль РГО, Русского географического общества, он будет там идти до 22 сентября... Много всего интересного будет, как традиционно происходит на форумах РГО, на фестивалях РГО, плюс к этому красота Зарядья, поэтому обязательно рекомендуем вам... от всей души на выходных сходить», – сказал Песков.

По его словам, сам фестиваль проводится раз в два года. В ходе него наградят победителей всероссийского конкурса «Лучший гид России» и пятого фотоконкурса «Самая красивая страна».

Песков также уточнил, что президент России Владимир Путин является председателем попечительского совета РГО, а сам Песков – руководителем медиасовета РГО.