Лепс рассказал о причинах отказа от алкоголя на год

Певец Григорий Лепс рассказал, что не пил в течение года из-за того, что соблюдал условие пари.

На минувших выходных певца заметили с бокалом белого сухого на открытии собственной пирожковой.

«Я периодически совсем не пью. В этот раз не пил целый год, потому что дал честное слово. Чувствовал себя нормально, потому что сила воли у меня большая. Сейчас снова иногда могу себе позволить, но очень немного – разве что под пирожки», – рассказал певец «Комсомольской правде».

По словам Лепса, к помощи врачей он не прибегал.

В мае Лепсу официально запретили въезд в Литву.