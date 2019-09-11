Сербские мусульмане потребовали автономии

Парламентская Партия демократического действия (ПДД) сербских мусульман призвала власти Сербии и Черногории предоставить особый автономный статус пограничному региону двух стран.

Муниципалитет Нови-Пазар на юго-западе Сербии рядом с административной линии с Косово и Метохией и границы с Черногорией является неформальным центром региона, который местные славяне-мусульмане называют Санджак. Численность компактно населяющих его и соседние муниципалитеты мусульман оценивается в 250-300 тыс. человек. В Черногории они также являются большинством в нескольких приграничных районах.

«ПДД направило во вторник официальным лицам Сербии, Черногории и международного сообщества платформу по решению вопроса статуса Санджака. Документом предусмотрено предоставление специального статуса Санджаку с законодательной, исполнительной и судебной властью в качестве постоянного механизма для обеспечения общественного и экономического развития», – передает РИА «Новости» заявление председателя партии Сулеймана Углянина.

По его словам, стремление к автономному статусу жители Санджака «выразили на референдуме 1991 года».

Напомним, в мае газета ВЗГЛЯД подробно писала, какими регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада.