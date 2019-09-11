Меркель отказалась считать США защитником Европы

Соединенные Штаты больше не будут автоматически защищать Европу, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Европе необходимо прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, передает РИА «Новости».

«Европа связана ценностями с США. Но больше нет автоматизма в том, что они будут играть роль защитника Европы», – сказала Меркель.

Также канцлер Германии отметила, что работа над проведением саммита нормандского формата продолжается.

«Мы работаем над проведением саммита в формате нормандской четверки через несколько недель, чтобы добиться более значительного прогресса», – сказала Меркель.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран «нормандского формата» в сентябре.

В конце августа президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы, связанные с подготовкой саммита «нормандской четверки».