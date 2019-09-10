США обновили систему ПРО Aegis в Румынии

Соединенные Штаты передислоцировали системы ПРО THAAD из Румынии на постоянные базы в Германии и США. Передислокация связана с тем, что в восточноевропейской стране завершено обслуживание и модернизация системы ПРО Aegis Ashore, сообщили в Пентагоне.

В апреле системы ПРО THAAD были развернуты в Румынии на период обслуживания и модернизации Aegis Ashore, пишет Defence-Blog.

Указывается, что модернизация Aegis Ashore в Румынии была частью регулярных обновлений, которые происходят на всех подобных системах в США. Утверждается, что это обновление не добавило никаких наступательных возможностей в систему ПРО в Румынии.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что США могут запускать новые крылатые ракеты, ранее запрещенные договором о РСМД, с объектов ПРО США в Румынии и Польше, для этого достаточно только поменять программное обеспечение.