В Воронеже женщины погибли от отравления грибами

В Воронеже две местные жительницы скончались от отравления грибами.

В областную больницу №1 с симптомами отравления были доставлены 31 человек, при этом клиническая картина у всех пострадавших схожа с симптомами действия яда бледной поганки. Две женщины, несмотря на усилия врачей, скончались, сообщается на сайте областного департамента здравоохранения. Это первые случаи гибели людей от отравления грибами в регионе.

«На данный момент в ВОКБ №1 продолжают лечение 19 человек, из них 10 – в тяжелом состоянии. В реанимации областной детской больницы №1 врачи также борются за жизнь мальчика 9 лет, отравившегося грибами», – уточняется в сообщении.

Ранее подобный случай произошел в Липецкой области. Там от отравления токсинами грибов скончался мужчина. Его гибель стала также первым зафиксированным случаем летального исхода в текущем году, сообщает портал Gorod48.ru.

В Казани отмечены 16 случаев отравления грибами. Как рассказала заведующая отделением токсикологии ГКБ №7 Казани Алия Насибуллина Kazan First, основная проблема заключается в несвоевременном обращении людей за медицинской помощью.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, как правильно собирать грибы, чтобы избежать отравления.