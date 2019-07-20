Россиянам напомнили, как правильно собирать грибы

В МЧС призвали граждан России, прежде чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.

Необходимо срезать только грибы без бахромы на ножке, не трогать мягкие и водянистые грибы, а также слишком молодые или слишком старые, передает РИА «Новости».

Кроме того, не стоит собирать их у обочин дорог или рядом с производственными предприятиями. Дело в том, что грибы очень легко всасывают различные ядовитые вещества.

В МЧС отметили, что при определении токсичности или съедобности грибов не всегда стоит обращаться к народным приметам. Ядовитость гриба нельзя определить по вкусу, не помогут в этом также серебряная ложка или окрасившийся лук.

Не стоит есть грибы детям до 12 лет, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, грибы являются тяжелой пищей, и их не стоит переедать.

Первыми признаками отравления в ведомстве назвали тошноту, повышенную температуру, диарею, нарушение пульса и расширенные зрачки. В случае обнаружения у себя данных симптомов необходимо обратиться к врачу.