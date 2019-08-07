Фанаты возмутились планами Disney переснять «Один дома»

Президент Disney Боб Айгер заявил, что компания собирается заняться пересъемкой целого ряда фильмов. В частности, будет выпущен ремейк картины «Один дома».

По словам Айгера, фильм будет «переосмыслен» для «нового поколения». Однако эту новость не слишком хорошо восприняли поклонники фильма. В Twitter они выразили негодование, потребовав от Disney не трогать «их детство», пишет Mirror.

«Идите к черту, Disney. Некоторые вещи нужно оставить в покое», – пишет один из пользователей.

«Почему они собираются испортить классику?» – пишет другой.

«Не прикасайтесь к «Один дома»!» – пишет еще один пользователь Сети.

Другие напомнили, что и так создано пять фильмов «Один дома», у трех из которых были разные действующие лица, так что появление еще одного фильма «не имеет большого значения».

Айгер, между тем, заявил, что Disney также хочет переснять «Ночь в музее» и «Оптом дешевле».