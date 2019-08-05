В севастопольском яхт-клубе объяснили причины гибели чемпионок по кикбоксингу

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в зоне, где купание строго запрещено, сообщили газете ВЗГЛЯД в яхт-клубе «Юг», на территории которого погибли спортсменки.

Ранее стало известно, что члены сборной России по кикбоксингу Элина Гисмеева и Фатима Жагупова погибли в Севастополе, купаясь в шторм. Несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и телевидению, Гисмеева нырнула, после чего волной ее ударило о пирс. Жагупова бросилась ее спасать, но погибла сама.

«Шторм был около пяти баллов. Купание в этой зоне строго запрещено, об этом всем сообщалось. Это зона выхода малометражных судов и зона швартовки. Детей, которые выходят на яхтах, тоже всех предупредили, что категорически запрещено купаться», – рассказали представители яхт-клуба.

«Спасателей на месте гибели не было в связи с тем, что это техническая зона», – заявили сотрудники яхт-клуба.

Гисмеева и Жагупова находились в Севастополе на сборах национальной команды России по кикбоксингу, трагедия произошла в день отъезда. «Видимо, они пришли искупаться перед отъездом», – предположили в яхт-клубе.

Позже стало известно, что сотрудники Следственного комитета проверят яхт-клуб на соответствие нормам безопасности.