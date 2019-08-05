Израиль представил «умный танк»

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».

Как пишет MIGnews.com, танк «Кармель» будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять машиной, самостоятельно находить цель и атаковать ее. Экипаж танка будет состоять из двух человек.

Машину оснастили десятками камер, радарами и датчиками, данные с которых будут высвечиваться на сенсорном экране танка. Операторы новейшего танка смогут запускать атакующие дроны со взрывчаткой и разведывательные беспилотники.

Камуфляжные особенности танка затруднят его обнаружение врагом днем или ночью с помощью приборов ночного видения, радаров или средств радиоэлектронной разведки. Кроме того, экипаж танка получит шлемы IronVision, которые используют пилоты истребителей F35.

Напомним, в марте Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО «Железный купол».

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