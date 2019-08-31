Умер гендиректор Tez Tour

В ночь на 31 августа на 47-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор компании Tez Tour Дмитрий Шершнев.

«Его уход – огромная и невосполнимая утрата для всех нас. В памяти коллег Дмитрий Алексеевич всегда останется мудрым, харизматичным руководителем и всецело увлеченным своим делом профессионалом. Он всегда заряжал коллег своей энергией теплом, оптимизмом, показывая достойный пример в жизни и работе», – сказано на станице Tez Tour в Facebook.

Отмечается, что Шершнев проработал в туристической отрасли более 25 лет.

Компания выразила соболезнования его родным и близким.

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