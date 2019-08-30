Пушков призвал Зурабишвили очнуться

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков оценил высказывание президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях переговоров с Россией.

«Зурабишвили все условия ставит, будто из Москвы ее умоляют о диалоге. Пора бы главе Грузии очнуться, а не жить в мире миражей. Пока Грузия легко отделалась – потеряла этим летом более 60 млн долларов, а могло быть куда хуже», – отметил сенатор в своем Twitter.

Пушков добавил, что «неумная позиция» грузинской стороны может привести только к новым потерям для нее.

Ранее Зурабишвили заявила, что диалог между Тбилиси и Москвой возможен, только если Россия изменит свое отношение к Грузии.

Также грузинский лидер сообщала, что стране нужно «больше европейских инвестиций», чтобы стать более независимой от России.