Солдат избил женщину с ребенком в Севастополе

Солдат-срочник из Дагестана избил женщину с ребенком на пляже в Севастополе, сообщают СМИ.

На пешеходной аллее возле городского пляжа солдат вместе со своим братом, проезжая на машине, задели трехлетнего ребенка, сообщает Lenta.ru.

В ответ на замечание матери ребенка, солдат выскочил из машины и стал ее избивать. Проходящий мимо мужчина попытался вступиться за семью, за что также был избит.

Отмечается, в это время к рядовому приехал старший брат, и тот ушел в самоволку. Командир части не знал о его отсутствии.

Дело передали в военно-следственное управление Следственного комитета.

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