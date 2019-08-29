ФАС призвала ликвидировать госкорпорации для развития конкуренции в России

Для развития конкуренции в России необходимо уничтожить государственные корпорации путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества. Они должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, тогда будет конкуренция», – сказал Артемьев, передает РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.