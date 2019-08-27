Минтранс предложил изменить систему подготовки пилотов после катастрофы SSJ

Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов после катастрофы самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в мае, заявила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

Минтранс внес в правительство предложения по авиации для повышения безопасности полетов, они будут рассмотрены в сентябре.

«Четвертый блок – огромный – связан с предложениями по совершенствованию системы подготовки пилотов», – передает РИА «Новости».

По ее словам, среди предложений – совершенствование господхода в сфере управления безопасностью полетов, установление состава и формата предоставления данных о факторах опасности и риска.

«Существование общей системы позволит авиационным властям усовершенствовать систему внедрения превентивных мер в целях предотвращения авиационных событий», – сказала Петрова.



Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

Межгосударственный авиационный комитет публиковал предварительный отчет о причинах крушения SSJ-100 в Шереметьево. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД