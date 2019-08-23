Рим поддержал идею пригласить Россию на саммит G7

Замминистра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано назвал хорошей идеей возвращение формата «Большой восьмерки» с участием России.

«Мне идея нравится, и я всегда об этом говорил. Но я слышал заявления (президента России Владимира) Путина о том, что формат «двадцатки» имеет гораздо больше смысла, и на его месте я бы сказал то же самое», – заявил Ди Стефано, передает ТАСС.

Несмотря на уход в отставку 20 августа, премьер-министр Джузеппе Конте, продолжающий выполнять пока текущие обязанности, будет представлять Италию на саммите Группы семи, который начнется в субботу во французском Биаррице.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что выступает за возвращение России в этот формат. Он также согласился с предложением французского лидера Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что прогресс в выполнении Минских соглашений не настолько значителен, чтобы говорить о возвращении к «Большой восьмерке». Премьер Великобритании Борис Джонсон согласился с позицией Меркель.