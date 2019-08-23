Буланова объяснила, чем Петербург лучше Москвы

Советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая Татьяна Буланова рассказала, почему считает Санкт-Петербург лучше Москвы.

В интервью «Вечерней Москве» она согласилась с тем, что жители Петербурга являются патриотами своего города и считают, что Северная столица лучше Москвы.

«Извините, Петербург был столицей империи, и он строился как столица государства, а Москва разрослась», – подчеркнула певица.

«Я Москву очень люблю, и у меня тут очень много друзей, с которыми мы периодически встречаемся, в соцсетях переписываемся, узнаем, у кого и кто родился, кто женился, кто развелся...» – добавила Буланова.

В январе 2018 года певица рассказала об экстренной госпитализации.