Экипаж совершившего жесткую посадку в Бурятии Ан-24 представили к наградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», совершивший в июне жесткую посадку на севере Бурятии, представлен к государственным наградам, сообщили в правительстве республики.

В правительстве сообщили, что «за проявленное мужество и профессионализм экипаж самолета представлен к государственным наградам», передает РИА «Новости».

Погибшие пилот Владимир Коломин и техник Олег Барданов представлены к Ордену мужества.

Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводница Елена Лапуцкая представлены к медали Нестерова.

«В данный момент наградные материалы находятся на рассмотрении в полномочном представительстве президента России в Сибирском федеральном округе», – добавили в правительстве.

Напомним, 27 июня пассажирский самолет компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей.

Самолет при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик.

В августе секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой представить к награде бортпроводницу Елену Лапуцкую, которая быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона, в итоге все 43 пассажира выжили.

Вопрос о ее награждении возник после представления к наградам экипажа самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

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