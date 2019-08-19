Турчак попросил наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой представить к награде бортпроводницу Ан-24, который аварийно сел в Нижнеангарске в июне, сообщает пресс-служба ЕР.

«Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне», – передает слова Турчака РИА «Новости».

Он также пожелал Лапуцкой «скорейшего выздоровления и возвращения в профессию».

В пресс-службе партии напомнили, что бортпроводница в одиночку быстро открыла аварийные двери, помогла людям выбраться из салона. Никто из 43 пассажиров не погиб.

Ранее журналист ВГТРК Андрей Медведев напомнил об авиакатастрофе в бурятском Нижнеангарске, которая произошла 27 июня, когда у Ан-24 авиакомпании «Ангара» отказал двигатель и он совершил аварийную посадку, выехав за пределы ВВП и совершив столкновение со зданием.

Тогда стюардесса Елена Лапуцкая со сломанными ребрами эвакуировала пассажиров, спася более 40 жизней пассажиров, однако, по мнению журналиста, ее подвиг оказался незамеченным.

В результате пожара, произошедшего на борту, погибли пилот и бортмеханик, еще восемь человек попали в больницу. Второй пилот спасся, покинув горящую кабину через аварийный люк.

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