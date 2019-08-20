Пескова спросили о награждении бортпроводницы Ан-24

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали предложение о представлении к награде бортпроводницы самолета Ан-34, который аварийно сел в Нижнеангарске в июне.

«Нет, пока я не видел такого предложения. Мы читали материалы СМИ, но непосредственно внесения пока не видели», – сказал Песков в ответ на вопрос, получали ли в Кремле данное предложение, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Владимиру Путину с просьбой представить к награде бортпроводницу Ан-24, которая быстро открыла аварийные двери и помогла людям выбраться из салона, в итоге все 43 пассажира выжили.

Вопрос о награждении Елены Лапуцкой возник после представления к наградам экипажа самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии».

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, 27 июня пассажирский самолет компании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке Ан-24 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся, погибли пилот и бортмеханик.

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