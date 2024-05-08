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    Что делать с диаспорами

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    8 мая 2024, 09:18 Мнение

    Что делать с диаспорами

    В России не стихает дискуссия на тему того, что делать с диаспорами и какую роль они должны играть в общении с властями и должны ли существовать вообще. Мнения разнятся полярно.

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    Как относиться к национальным диаспорам? Как сделать так, чтобы все граждане и соискатели паспортов гармонично вписались в российскую жизнь и не оказались островами чуждости и нелояльности? При этом нужно понимать, что национальные и религиозные группы самоорганизуются в любом случае, а вот как именно – зависит от государственной политики и работы органов местного самоуправления.

    Сразу отметаем три метода лечения этой проблемы. Первый из них – строжайший визовый режим и депортация всех подряд, кто не наш. Лет двадцать пять назад такое можно было рассматривать, но теперь проводники данной идеи безнадежно опоздали.

    Это и технически уже невозможно, ведь люди уже приехали в Россию и находятся здесь на законных основаниях. Грани между массовой депортацией тех, кто не является нелегалом, и этнической чисткой не существует.

    Да и был в истории крайне неаппетитный пример того, как это выглядело на практике. В австро-венгерской провинции Галиция (в нее, например, входили Львов и Ивано-Франковск) на въезде в города ставили шлагбаумы с рогатинами. Селянина, остановившегося перед городскими воротами и не прошедшего фейс-контроль по причине неподобающего санитарного состояния, останавливали перед ними и заворачивали обратно. Погибшее и депортированное довоенное польское население Галиции даже придумало для предков Бандеры, Фарион и Тягнибока термин «рагуль» в честь того самого шлагбаума со сторожкой при въезде в их мир. И в этой среде вместо желания помыться и постирать выросло устойчивое убеждение, что надо выбить зажравшихся горожан и вселиться в их дома. Так зарождалось агрессивное украинство.

    Другое дело, что в этом направлении можно сделать много полезного, не доходя до тотальных запретов и массовых акций, – сузить поток мигрантов и препятствовать их компактному проживанию.

    Другой вариант – тот, который реализовывался в Америке более сотни лет назад. Это когда государство пускает дело на самотек, а потом полиция и спецслужбы вынуждены бороться с национальными мафиями. Вот уж что точно не нужно нам, так это гетто в любом виде. А они непременно возникают в случае массовой неконтролируемой миграции.

    Конечно, смотреть фильмы вроде «Крестного отца» или «Однажды в Америке» и интересно, и поучительно. Но жить рядом с доном Корлеоне или Лапшой ой как небезопасно! Вот и секретарь Совбеза России Николай Патрушев говорил о том, что необходимо пресекать попытки формирования этнических анклавов, потому что нелегальная миграция остается питательной средой для террористов и экстремистов. Легальная, замечу, тоже.
    Если из первого метода можно взять отдельные элементы, со вторым пора завязывать и преодолевать последствия, то третий – это уж совсем не наш метод.

    Его в начале XX века практиковал венский обер-бургомистр Карл Люгер.

    В империи Габсбургов были Галиция и Трансильвания, где большинство еврейского населения жило так, как будто эмансипации столичных жителей иудейского вероисповедания не случилось. И этой публике жители благополучных Вены или Буды с Пештом, включая местных ассимилированных евреев, были вовсе не рады.

    В 1893 году адвокат Карл Люгер основал Христианско-социалистическую партию (ныне – Австрийская народная партия, ее лидер Карл Нехаммер является канцлером Австрии). Идеологию партии отличал, помимо клерикализма и консерватизма, откровенный антисемитизм.

    Городские заботы не мешали обер-бургомистру пропагандировать свои воззрения. Он придумал объединенному Будапешту, пятую часть населения которого составляли в ту пору евреи, оскорбительное название Judapest. Люгер утверждал, что евреи захватили монополию при капитализме и, таким образом, ведут нечестную конкурентную борьбу на экономической арене. Таким образом, среди городских обывателей создавалась атмосфера нетерпимости к тем «понаехавшим», которые и выглядели иначе, и вели себя не так.

    Взгляды Люгера вызывали восхищение у одного гражданина родом из Браунау, подрабатывавшего на рубеже веков в Вене рисованием и продажей дешевых открыток. Имя этого гражданина было Адольф Гитлер. При этом будущего фюрера возмущала непоследовательность люгеровского антисемитизма: несмотря на свою пламенную антисемитскую риторику, обер-бургомистр дружил со многими евреями и способствовал постановке оперетт Кальмана и Легара. Его высказывание «Я решаю, кто еврей» приписывалось впоследствии Герингу.

    Тень Карла Реннера над диаспорами

    В Вене в то время активность проявлял не только Люгер, но и его политические оппоненты – социал-демократы. Для того чтобы цивилизовать диаспоры и построить отношения с ними без хамства и криминала, они выдвинули идею культурно-национальной автономии. Особенно четко она выражена в книгах Карла Реннера, оперативно переведенных и на русский язык («Государство и нация», СПб, 1906 (под псевдонимом Синоптикус); «Национальная проблема (борьба национальностей в Австрии)», СПб, 1909 (под псевдонимом Р. Шпрингер) и Отто Бауэра («Национальный вопрос и социал-демократия», 1907, рус. пер. СПб, 1909).

    «Все нации, – писал Бауэр, – где бы они ни жили, всегда составляли бы корпорации, самостоятельно заведующие своими национальными делами. В одном и том же городе жили бы рядом, друг другу не мешая, две или несколько наций, которые спокойно развивали бы формы своего национального самоуправления, строили бы свои образовательные учреждения...»

    Источником и носителем национальных прав должны служить не территории, а национальные союзы, конструируемые на основе добровольного личного волеизъявления. Как писал К. Реннер, «национальное целое должно стать юридическим лицом, частично и публично правовым, дее- и правоспособным».

    То есть диаспоры должны иметь свою самоорганизацию, не привязанную строго к территории.

    Идея Реннера и Бауэра была интересной, но русским большевикам она не очень понравилась, мягко говоря. Ленин ее крепко обругал, заявив, что она мешает классовой борьбе и сводит для общего дела эксплуататоров и эксплуатируемых. Товарищ Сталин противопоставил ей теорию, а затем и практику национально-территориальной автономии, но самого Реннера продолжал уважать. Неудивительно, что первым канцлером, а затем и президентом Австрии после освобождения от нацистов стал именно Карл Реннер (Бауэр умер в 1938 году), и тут без «вождя народов» никак не обошлось.

    И с тех пор политическая борьба в Вене с переменным успехом ведется между партиями Люгера и Реннера. Они то вступают между собой в коалиции, то конкурируют.

    А что же сама идея автономии? Она то применяется в разных странах, в том числе и в постсоветской России, то отвергается по весомым причинам. В процессе ее осуществления стало ясно, что эти самые объединения могут быть захвачены криминалом или стать его лоббистами. И вместо самоуправления и просвещения они зачастую занимаются просто «крышеванием» и коррупцией. Как с этим бороться – проблема, которую еще предстоит решить в полной мере силовикам и законодателям. И им от этого никуда не деться. 

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