Сбившего трех паралимпийцев водителя разыскивают в Туле

Полицейские устанавливают личность водителя автомобиля, который сбил трех инвалидов-колясочников в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.

«По предварительным данным, в понедельник вечером неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на трех лиц, передвигавшихся на инвалидных колясках. После этого водитель скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате аварии пострадали трое инвалидов, они получили незначительные повреждения и были отпущены, отмечает МВД.

«Полицией принимаются все необходимые меры для установления личности и местонахождения водителя», – заключило ведомство.

Издание «Тульские новости» отметило, что пострадавшими оказались спортсмены-паралимпийцы, которые готовятся к международным соревнованиям по спортивной игре на точность бочча.