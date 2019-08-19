Мэр Ялты предложил придумать новый герб в «славянских цветах»

Мэр Ялты Алексей Челпанов предложил жителям придумать новый герб города – без «западноевропейских цветов» и отражающий дух населенного пункта.

«Герб города – это не просто красивая эмблема. Он характеризует вектор движения региона и отражает то настроение, которое преобладает сегодня в обществе. … Возможно, стоит начать работу по разработке новой эмблемы. Этот вопрос поднимали и жители Ялты. По их словам, в гербе использованы скорее западноевропейские цвета, чем славянские», – написал Челпанов на Facebook.

По его словам, нынешнюю символику многие жители города называют «чужой» и не отражающей дух Ялты.

«Моя гражданская позиция как жителя Ялты заключается в том, что нашему городу нужно вернуться к истокам, исключив из герба все навязанные нам понятия. Считаю, что будет не лишним для более объективного взгляда на ситуацию направить этот вопрос на изучение в геральдические учреждения России», – добавил Челпанов.

Герб и флаг Ялты разработал заслуженный художник Украины Сергей Милокумов. Герб города представляет четырехугольный геральдический щит, пересеченный пурпурными и лазоревыми полосами. В центре щита помещен золотой лев, над его головой скрещены золотые ветви лавра и винограда. Сам щит увенчан золотой трехглавой «башней достоинства» и золотой пальмовой ветвью. Щитодержатели – золотые морские коньки, удерживающие хвостами под щитом серебряную девизную ленту с надписью золотыми буквами «Южная столица».