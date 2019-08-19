США обнародовали рассекреченный доклад об аварии в Чернобыле

Национальный архив безопасности США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС от 2 мая 1986 года, составленный на имя госсекретаря США Джорджа Шульца. Документ был рассекречен в 2011 году.

Согласно обнародованным данным, в первые дни после катастрофы американские спецслужбы сомневались в правдивости официальных сообщений о количестве жертв. Их выводы строились на основании снимков масштабных разрушений на четвертом энергоблоке ЧАЭС, передает РИА «Новости».

«Все разведывательное сообщество считает чепухой, что погибли только два человека», – написал ассистент по вопросам разведки и исследований госсекретаря Мортон Абрамовиц.

Он указал, что дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около 100 человек, а ночная – до 35 человек. По его словам, третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу. Днем около реактора находились примерно 200 человек, а ночью – до 70, указал он.

По данным американской стороны, «все находившиеся в непосредственной близости к эпицентру взрыва либо погибли сразу, либо получили такие дозы радиации, которые не являются совместимыми с жизнью».

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Острую лучевую болезнь диагностировали у 134 человек, 28 из них умерли в первые месяцы после случившегося. В момент взрыва погиб один сотрудник ЧАЭС, еще один скончался в больнице вскоре после катастрофы.

Почти 8,4 млн жителей России, Белоруссии и Украины подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них эвакуировали.

Внимание к теме Чернобыля приковано после выхода одноименного зарубежного сериала. Несмотря на большую популярность, многосерийный фильм критиковали за искажение фактов.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, насколько опасны поездки в зону отчуждения.