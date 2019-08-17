Умер актер Питер Фонда

Американский актер Питер Фонда, прославившийся после главной роли в культовом фильме 1960-х годов «Беспечный ездок», скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет.

Официальной причиной смерти актера назван рак легких, передает «Российская газета» со ссылкой на The Associated Press.

Питер Фонда родился в Голливуде и был единственным сыном известного американского актера Генри Фонда.

Он учился в частных школах в Массачусетсе и Коннектикуте, а затем поступил в Университет Небраски, присоединившись к актерской труппе Общественного театра Омахи, где начинал свою карьеру его отец.

Его прорывом в кино стал выпущенный в 1969 году фильм Дениса Хоппера о путешествиях двух байкеров «Беспечный ездок». Фильм расценивали как «манифест поколения, отравленного войной во Вьетнаме», он вошел в рейтинг 100 лучших кинолент Американского института кинематографии.

Также он сыграл роли в фильмах «Мир будущего» (1976), «Смертельное падение» (1993), «Молли и Джина» (1994), «Побег из Лос-Анджелеса» (1996), «Поезд на Юму» (2007), «Призрачный гонщик» (2007).

Он дважды номинировался на «Оскар», является обладателем двух «Золотых глобусов».

У Питера Фонда остались его третья жена, Маргарет ДеВогелаер, а также дочь, известная актриса Бриджит Фонда, и сын Джастин – его дети от первого брака с Сьюзен Брюер.