Волонтеры вызвались бороться с паводком в Хабаровском крае

В Хабаровском крае объявили набор волонтеров для помощи во время паводка на Амуре, в добровольцы уже записались более 250 человек, сообщили в комитете по молодежной политике правительства региона.

«Мы начали набор волонтеров для помощи, которая может потребоваться во время паводка в городах и поселениях, по аналогии с ситуацией, сложившейся в 2013 году. Формируем штабы, определяем руководителей отрядов», – передает ТАСС слова председателя комитета Евгения Демина.

По его словам, волонтеров будут привлекать по мере необходимости для информирования населения и оказания адресной помощи людям в подтопленных населенных пунктах, а также будут задействовать и на укреплении дамб, укладке мешков с песком.

Сейчас о желании помочь заявили уже более 250 человек – школьники, студенты, работающая молодежь, взрослые люди.

Напомним, ранее сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города.

