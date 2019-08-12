Супруга Гафта рассказала о его состоянии

Супруга актера Валентина Гафта Ольга Остроумова сообщила, что состояние здоровья артиста остается прежним.

«Все то же самое пока. Состояние стабильное», – сказала Остроумова, передает ТАСС.

Она уточнила, что актер к выписке пока не готовится.

В среду сообщалось, что народный артист РСФСР Валентин Гафт перенес инсульт. Остроумова подтвердила, что актер находится в больнице.