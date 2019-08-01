Девушку в Швеции выгнали из автобуса за короткие шорты

В шведском городе Мальме 19-летнюю девушку выгнали из автобуса из-за того, что она надела шорты – ей сказали, что на ней «недостаточно одежды».

19-летняя Аманда Ханссон рассказала, что в 27-градусную жару надела шорты и топ. Водитель на входе в машину остановил ее и заявил, что она не может «так одеваться в наших автобусах». Ханссон спросила у него, что он имеет в виду. Водитель ответил, что она «слишком много показывает», сообщает Independent.

По словам водителя, ее одежда нарушила политику автобусной компании.

«Я вышла из автобуса, потому что я была так зла, что просто хотела кричать и плакать. Я никогда в своей жизни не чувствовала себя настолько униженной», – заявила девушка.

Позже автобусная компания Nobina Sverige AB и местный транспортный оператор Skanetrafiken извинились за инцидент, подчеркнув, что политики в отношении одежды пассажиров не существует. Водителя отстранили от работы.