ЕК предложила России и Украине новый транзитный газовый контракт

Еврокомиссия предлагает заключить транзитный газовый контракт между Россией и Украиной сроком на 10 лет с начала 2020 года, сообщил источник.

«Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года», – передает его слова ТАСС.

Отмечается, что предложение обсудят на трехсторонних министерских переговорах 16 сентября.

На прошлой неделе министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия предложила Украине продлить на год действие контракта по транзиту газа.

Прежний 10-летний договор России и Украины по транзиту истекает в 2020 году.