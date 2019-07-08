Суд Рима приговорил к пожизненному 24 экс-военных за участие в операции «Кондор»

Апелляционный суд Рима приговорил к пожизненному сроку 24 бывших военных из Боливии, Чили, Уругвая и Перу за участие в операции «Кондор», в которой вместе участвовали военные режимы нескольких стран Южной Америки ради уничтожения политических оппонентов.

Сообщается, что бывших военных признали виновными в исчезновении итальянцев, которые попали в число жертв операции «Кондор», передает ТАСС со ссылкой на EFE.

Иск в римский суд еще 20 лет назад подали родственники пропавших. Из 24 человек 14 являются бывшими военными Уругвая, в том числе сбежавший в Италию от уругвайского суда Хорхе Нестор Трокколи.

Отмечается, что он единственный, кто присутствовал в суде, так как многие из оставшихся осужденных уже отбывают наказания в своих странах за преступления диктатурских режимов.

Операция «Кондор» проводилась в 1970-1980-х годах военными режимами Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили.