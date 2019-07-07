Путин выступил с обращением по случаю 45-летнего юбилея БАМа

Президент России Владимир Путин поздравил строителей, добровольцев и жителей бамовских городов и поселков по случаю 45-й годовщины с начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ).

«Строительство БАМа было серьезным вызовом для страны и прежде всего для людей, участвовавших в грандиозной стройке», – сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

«Перед нами сейчас задача нового уровня. Необходимо в ближайшие годы совершить настоящий прорыв в развитии транспортной инфраструктуры страны», – сказал глава государства.

Президент отметил, что в строительстве магистрали принимали участие около 2 млн человек, стройка стал всенародным проектом.

«Созданный в 70-80-е годы инфраструктурный задел открыл для наших компаний быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, стал надежным транзитным маршрутом, связывающим всю Евразию», – добавил он.

В числе приоритетных проектов, которые стоят перед Россией, глава государства назвал масштабную модернизацию БАМа и Транссиба, увеличение их пропускной способности в 2025 году до объемов свыше 200 млн тонн грузов в год.

Президент выразил уверенность, что текущее поколение железнодорожников, строителей, рабочих и инженеров справятся с поставленными задачи и достойно продолжат дело первопроходцев БАМа.

Ранее на этой неделе в Северобайкальске прошли праздничные торжества, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).