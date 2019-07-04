В Бурятии отметили 45 лет с начала строительства БАМа

В Северобайкальске прошли праздничные торжества, посвященные 45-летию с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

«Уважаемые БАМовцы, земляки, наши гости. Мы благодарны тем, кто построил Байкало-Амурскую магистраль и дал стране новые возможности. В первую очередь хочу поздравить БАМовцев, кто пришел в неосвоенный край, тайгу и болото. Своим трудом вы построили железную дорогу. Это наши герои, заслуженные люди. Романтика была сначала, а после – ежедневный труд в суровых условиях и непогоду», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, передает портал «Республика Бурятия».

Он также выразил благодарность и тем, кто работает на БАМе сейчас, напомнив, что в 2018 году начался новый этап развития БАМа и Трансиба, чтобы увеличить объемы железнодорожных перевозок в 1,5 раза.

«Сегодня БАМ получил вторую жизнь. Мы в прошлом году открыли байкальский тоннель, открываем второй мост через реку Лена. Та магистраль, которую вы построили, сегодня требует модернизации и расширения. Сегодня она уже не справляется с теми объемами, которые нужны нашей промышленности», – сказал замначальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Александр Парщиков.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие руководство ВСЖД, главы муниципального образования «город Северобайкальск», Северо-Байкальского и Муйского районов, депутаты Народного Хурала Бурятии и другие почетные лица.

Напомним, в августе 2018 года Владимир Путин поручил разработать предложения о включении в инфраструктурный план расширение БАМа и Транссиба.

Также сообщалось о планировании еще одной стройки века на БАМе.