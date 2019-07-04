СМИ сообщили о возможной ликвидации муфтията Ингушетии

Муфтий республики Ингушетия Иса Хамхоев может быть отправлен в отставку, а сам муфтият расформирован, пишут СМИ, сообщая со ссылкой на источники о проверках организации со стороны силовых структур.

После отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова муфтий республики Иса Хамхоев и его близкое окружение перед общественностью республики выставляют как свою победу. Несколько дней назад на совещании в муфтияте Хамхоев подверг жесткой критике тех имамов, кто был лоялен Евкурову, и заявил, что этих имамов он снимет с должности, передает Islam News.

Самому Евкурову Хамхоев предъявлял обвинения в организации обысков в здании муфтията, и требовал от Москвы наказать экс-главу региона. Также Хамхоев заявил, что если временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не будет на стороне правды, то его ждет та же участь, что и Евкурова.

В то же время издание со ссылкой на источники сообщает, что в отношении муфтията Ингушетии начались проверки по линии силовых структур. И дело может завершиться добровольно-принудительной отставкой муфтия Хамхоева, а сам муфтият ликвидируют.



Напомним, 24 июня Евкуров сообщил, что намерен уйти в отставку. 26 июня президент России Владимир Путин принял его прошение о досрочном сложении полномочий. Врио главы региона был назначен Махмуд-Али Калиматов.