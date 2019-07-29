Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 4 копейки – до 63,4 рубля, курс евро поднялся на 3 копейки, составив 70,53 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 63,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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