Лавров назвал условие урегулирования кризиса в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле может быть разрешен только через прямой диалог между правительством и оппозицией без угроз в адрес Каракаса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Суринама Илдиз Поллак-Бейгле.

Лавров подчеркнул, что кризис в Венесуэле может быть урегулирован только через прямой диалог между правительством и оппозицией. При этом не должно звучать никаких предварительных условий и угроз из столиц других государств в адрес Каракаса, передает ТАСС слова главы российского внешнеполитического ведомства.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента республики. США и ряд других государств признали его временным главой государства.

Действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. Россия, Белоруссия, Китай, Турция и другие страны высказались в его поддержку.

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