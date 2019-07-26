Россиян предупредили о подорожании сладостей

Рост НДС на пальмовое масло с 10 до 20% может привести к подорожанию кондитерских изделий, сообщила замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова.

Петрова сообщила, что изделия подорожают на 5-7% в зависимости от категории продукции, пишут «Известия».

Растительные жиры «самые дешевые, поэтому их будет практически невозможно заменить на аналоги». При этом «животные жиры, например молочные, более дорогие и не всегда доступны для производителей».

Между тем в Федеральной антимонопольной службе полагают, что рост ставки НДС на пальмовое масло мало повлияет на конечную продукцию.

Ранее Госдума приняла закон, которым увеличивается ставка налога НДС для пальмового масла до 20% и снижается до 10% ставка налога для фруктов и ягод, включая виноград.