Путин отменил ряд санкций против Турции

Президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий некоторые специальные экономические меры в отношении Турции, введенные с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, в частности, дается поручение «Министерству иностранных дел Российской Федерации в установленном порядке направить Турецкой Республике уведомление о частичном возобновлении действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан РФ и граждан Турецкой Республики от 12 мая 2010 года».

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. После того, как летом 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед российских лидером Владимиром Путиным за сбитый Су-24, ограничения начали последовательно сниматься, было объявлено о перезапуске отношений Москвы и Анкары.

Путин и Эрдоган заявили о намерении восстановить сотрудничество по всем направлениям. В частности, были разморожены проекты газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Кроме того, было принято решение возобновить чартерные авиаперевозки и решить визовые вопросы между двумя странами. Кроме того, Турция закупила российские комплексы С-400.