Над Трампом подшутили с помощью президентской печати

Президент США Дональд Трамп выступил перед студенческий консервативной ассоциацией на фоне президентской печати, где орел стал двуглавым, а в когтях держит связку клюшек для гольфа.

Как сообщает Washington Post, на мероприятии организации Turning Point на экране появилась измененная президентская печать. Вместо орла с одной головой был изображен двуглавый орел, а в когтях он держал не стрелы, а набор клюшек для гольфа, передает РИА «Новости».

По всей видимости, кто-то хотел отметить увлечение Трампа игрой в гольф, а также напомнить о напряженных отношениях с Россией.

При этом изначально, до выступления Трампа, на экран проектировалась настоящая печать, измененную включили только после выхода президента на сцену.

По словам официального представителя Белого дома, администрация вовсе не увидела искаженного изображения. Как это получилось, никто объяснить не может.