Нефть подорожала на сохранении геополитической напряженности

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром растут на фоне сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке, которая может оказать негативное влияние на поставки сырья из региона.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,17% – до 63,38 доллара за баррель, стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,11%, составив 56,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале июля Иран обвинил Британию в «морском разбое» из-за задержания танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. В ответ Иран задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что, по мнению экспертов, США готовят морскую блокаду Ирана.