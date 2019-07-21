Ксения Собчак призналась в хулиганстве

Телеведущая Ксения Собчак, накануне породившая дискуссию об институте репутации в России, ответила своим критикам, припомнившим ее работу над телепроектами «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде».

Собчак на своей странице в Instagram отметила, что опубликованный накануне пост вызвал бурное обсуждение. «Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали «Домом-2» в контексте журналистики и политики», – рассказала она.

«Друзья! Хочу признаться в важном. Прежде всего я не ведущая развлекательных шоу. Не мать. Не политик. Не журналист. Я хулиганка. И это основное, что меня определяет», – подчеркнула Собчак.

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после – у Ларса фон Триера», – перечислила телеведущая.

«Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», – призвала она. «Я люблю Степана Меньшикова, Ксению Бородину и Ольгу Бузову так же сильно и страстно, как люблю Джойса, Фассбиндера и Фейхтвангера, мать их)))» – заключила Собчак.

Накануне Собчак заявила, что Россия является «удивительной страной», в которой отсутствует институт репутации. Интернет-пользователи в ответ заявили, что телеведущей это на руку, так как она вела телепроект «Дом-2».

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