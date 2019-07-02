Супруг Вайкуле отреагировал на сообщения о ее конфликте с Пугачевой

Продюсер Андрей Латковский прокомментировал заявления о том, что у его супруги Лаймы Вайкуле существует конфликт с певицей Аллой Пугачевой.

«Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости», – рассказал «Комсомольской правде» Латковский.

Ранее журналисты отметили, что на вокзале в Риге Вайкуле не встретила Пугачеву, и предположили, что у певиц возник конфликт.

Сообщается, что во время своего отпуска в Юрмале Пугачева всегда заходит к Вайкуле с детьми.

Ранее пользователи Сети возмутились видеозаписью, на которой можно увидеть, как Пугачева подъехала на автомобиле класса «люкс» прямо к вагону поезда дальнего следования «Москва – Рига».