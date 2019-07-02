Трамп захотел, чтобы США стали похожи на Россию

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его стране приходится исполнять роль мирового жандарма. Он подчеркнул, что Россия, к примеру, поддерживает порядок у себя в стране, а не во всем мире.

Как передает ТАСС со ссылкой на Fox News, Трамп заявил, что американские военные находятся в Афганистане слишком долго.

«Мы выполняем роль жандарма для всего мира. Взгляните на Россию, она не является мировым жандармом, она поддерживает порядок у себя в стране», – отметил Трамп.

Он добавил также, что китайские военные тоже не разбросаны по всему свету.

«Мы значительно сократили свои силы в Афганистане. Я бы хотел просто уйти из этой страны. Проблема в том, что она, как кажется, является своего рода лабораторией для террористов. Я бы ушел из страны, и мы уйдем из нее, но мы оставим очень мощную разведку», – заявил Трамп.

В феврале спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад сообщал, что американская сторона обсудила с талибами вывод войск США из Афганистана.

Напомним, в марте 2019 года спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что денег, которые Вашингтон потратил на Афганистан, хватило бы, чтобы превратить страну такого «масштаба» в рай.

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