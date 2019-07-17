Главу делегации США на переговорах с Россией сменили из-за Бутиной

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон должна была возглавить делегацию на консультациях с Россией по стратегической стабильности, однако ее неожиданно сменили – причиной якобы стала многолетняя дружба Томпсон с молодым человеком осужденной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной.

Издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что «госсекретарь Майкл Помпео выразил озабоченность» по поводу появившейся в ряде американских СМИ информации о предполагаемых связях Томпсон с другом Бутиной – политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном, передает ТАСС.

Газета отмечает, что именно по этой причине вместо Томпсон главой американской делегации назначили первого заместителя Джона Салливана.

Тем не менее, Белый дом объявил в понедельник, что Томпсон все же будет сопровождать его в поездке.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Томпсон не проинформировала о своих связях с Эриксоном ни начальство, ни конгресс весной 2018 года во время слушаний по утверждению своей кандидатуры на нынешний пост, хотя он входит в круг близких знакомых и в июне 2017 года был даже приглашен на ее свадьбу.

На тот момент Томпсон занимала должность помощника вице-президента США Майкла Пенса по национальной безопасности.

Полноформатные российско-американские консультации по стратегической стабильности проходят в Женеве. Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков. Поручение о возобновлении полноформатного диалога по этому вопросу было отдано лидерами двух стран Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по итогам встречи на полях саммита G20 в Осаке.

Сообщалось, что Вашингтон решил повысить уровень своей делегации на этих переговорах, и именно потому к Томпсон присоединился Салливан.

Напомним, Марию Бутину в США приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Россиянку обвинили в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

В июне стало известно, что Бутиной сократили срок тюремного заключения.